Верховный суд РФ вернул дело бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова в районный суд

Также ходатайство вернули потерпевшей.

В Петербурге продолжают рассматривать дело в отношении бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова после конфликта с его коллегой. Верховный Суд РФ рассмотрел ходатайство потерпевшей об изменении подсудности и вернул дело в Василеостровский районный суд. Об этом 26 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он обвиняется в превышении полномочий во время потасовки в отделении полиции. По версии следствия, ночью с 31 января на 1 февраля 34-летний инспектор ГИБДД во время конфликта с оперуполномоченным угрозыска толкнул ее руками в грудь. После этого конфликт продолжился. Он произошел из-за того, что оперуполномоченный не хотела показывать документы, находясь в гражданской форме с оружием в отделении. Оба участника конфликта были уволены.

По существу дело в суде не рассматривалось. Его направили в Верховный Суд РФ для определения подсудности. На данный момент Колесникову запрещены определенные действия.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор