Верховный суд России ликвидировал движение "За права человека"

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции, которое настаивало, что организация неоднократно нарушала закон.

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева "За права человека". Об этом сообщило РИА Новости.

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции, которое настаивало, что организация неоднократно нарушала закон. Адвокат движения заверил, что это решение незаконно и его будут обжаловать . Члены движения считают, что суд "не услышал и не учел" доводы защиты. В России движение "За права человека" признано иностранным агентом.

Движение было создано в 1997 году. Главная цель организации – "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".

Ранее Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала.

Видео: Piter.TV; ВК/ l.a.ponomarev; Youtube/ Грани.Ру