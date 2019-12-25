Верхний сад Петергофа будет отреставрирован за 1 миллиард рублей

В новом виде объект культурного наследия предстанет к 2024 году.

Верхний сад Петергофа закрывается на масштабную реставрацию до 2024 года. Для проведения мероприятий уже разработана проектная документация, согласованная с КГИОП. Об этом сообщила "Фонтанка.ру"

Значительная часть работ затронет ландшафт. Всего в парке посажены 3743 дерева и большое количество кустарников, большей части которых – от 41 до 100 лет. Из растительности сохранятся липовые аллеи, плодовый сад в южной части, и так называемые "зеленые стены" в круглых боскетах.

Кроме того, подрядчики снесут стены и чаши двух фонтанов с фигурами дельфинов и дракона, не отвечающих техническим требованиям. Скульптуры будут сохранены, и, возможно, отреставрированы.

Отметим, что по информации сотрудников Петергофа, комплексная реставрация Верхнего сада не проводилась уже более 50 лет. Завершатся мероприятия на год раньше открытия – к декабрю 2023 года.

Напомним, что Верхний сад был возведен в первой четверти XVIII века. Он служил частью императорской резиденции, а сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.

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Фото: Piter.TV