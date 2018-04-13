Петер Сийярто рассказал о ситуации с топливом в его стране.

Венгерское правительство считает, что страна надежно обеспечена природным газом, в первую очередь за счет поставок российского топлива по трубопроводу "Турецкий поток". Такой информацией с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума поделился венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.

На газопроводе, по которому осуществляются основные поставки газа в Венгрию, были проведены ежегодные ремонтно-профилактические работы, и после их завершения Россия возобновила подачу газа. В начале этой недели объем поставок достиг нормального уровня. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Иностранный дипломат пояснил СМИ, что заполнение газовых хранилищ в Венгрии в текущем году также идет по графику. Пока что запасы страны превышают 37 процентов от годового потребления ресурсов. Этот уровень выше среднего показателя на территории Евросоюза (речь идет о 21 проценте). Петер Сийярто считает, что в предстоящий зимний сезон европейская страна не будет испытывать недостаток топлива и ей не придется вводить какие-то ограничения для потребителей.

Глава МИД Венгрии Сийярто примет участие в ПМЭФ-2023.

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