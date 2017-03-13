Венесуэла подтвердила курс на энергетическую независимость на форуме в Петербурге

На ПМГФ Делси Родригес заявила о намерении укреплять сотрудничество с Россией.

Венесуэла подтвердила курс на энергетическую независимость и развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявила исполнительный вице-президент и министр углеводородов страны Делси Родригес, выступившая в режиме видеоконференции на Петербургском международном газовом форуме.

"От имени президента Николаса Мадуро мы приветствуем и поздравляем президента Владимира Путина и российский народ с проведением Международного газового форума в Петербурге, где мы вновь подтвердили нашу приверженность энергетической независимости и построению многополярного мира". Исполнительный вице-президент и министр углеводородов страны Делси Родригес

По её словам, Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами природного газа в Западном полушарии, продолжает развивать совместные проекты с Россией и другими странами. Вице-президент отметила, что государства совместно защищают право на развитие и "укрепляют энергетический альянс, заключив Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве".

Ранее сообщалось, что Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре.

Фото: pxhere