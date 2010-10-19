Вендел заявил, что не уйдет из "Зенита" в следующем сезоне

Футболист планирует провести отпуск в Бразилии, а затем вернуться в Северную столицу.

Футболист Вендел рассказал о своей дальнейшей карьере в составе сине-бело-голубых. Игрок заявил, что не покинет "Зенит" в следующем сезоне. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале петербургского клуба.

Я никуда не уйду из "Зенита", это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону. Вендел, ФК "Зенит"

Напомним, что и Малком планирует остаться в "Зените" на следующий сезон. А у форварда команды Артема Дзюбы контракт с петербургским клубом заканчивается летом 2022 года.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"