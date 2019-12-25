Артем Дзюба не захотел переходить в сербскую "Црвену Звезду"

Контракт с петербургским клубом у футболиста заканчивается летом 2022 года.

Футболист "Зенита" Артем Дзюба отказался переходить в сербский футбольный клуб "Црвена Звезда". Сейчас форвард сине-бело-голубых ведет переговоры еще с двумя командами. Об сообщает портал Metaratings.ru со ссылкой на собственный источник.

Игрока пригласили сразу два клуба - один из России, а второй - из Западной Европы. Сейчас Дзюба планирует отправиться в зарубежную страну, но точного решения он пока не принял. Футболист ведет переговоры с обеими командами.



Контракт с петербургским клубом у футболиста заканчивается летом 2022 года. Напомним, в текущем сезоне спортсмен выступил за "Зенит" 38 матчах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт с петербуржцами заканчивается летом 2022 года.

Ранее на Piter.tv: матч "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 1:1.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов