После перехода Илича в "Зенит" Вендел может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник "Зенита" может покинуть петербургский клуб.

Полузащитник "Зенита" Маркус Вендел Вале да Силва может продолжить карьеру в Чемпионате Турции, если в команду перейдет сербский футболист Иван Илич. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

В случае подписания контракта с Иваном Иличем "Зенит" готов отпустить Вендела. Возможные варианты для бразильского игрока: команды "Галатасарай" и "Бешикташ". Отметим, что в сезоне 2023/2024 полузащитник "Зенита" провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал десять результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшие дни должен вылететь в Россию для завершения перехода в футбольный клуб "Зенит"

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"