"Зенит" планирует подписать контракт с полузащитником "Торино" Иличем на пять лет

Футболист в ближайшие дни должен вылететь в Россию.

Полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшие дни должен вылететь в Россию для завершения перехода в футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Напомним, что 23-летний сербский футболист в сезоне-2023/24 забил четыре гола и сделал три результативных передачи в 36 матчах за "Торино". На Евро-2024 Иван Илич провел три встречи и отметился голевым пасом. Стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

По предварительным данным, контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года. За трансферт Илича футбольный клуб "Зенит" заплатил 25 миллионов евро.

Ранее Piter.TV сообщал, что Тикнизян возможно заменит Сергеева и Коваленко в "Зените".

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