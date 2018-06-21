Велосипедисты ограничат движение транспорта на севере Петербурга

Там пройдут соревнования.

В конце июня и в начале июля в Курортном районе Петербурга пройдут соревнования по велосипедному спорту. Из-за этого в той зоне введут ограничения для движения транспорта. Об этом 19-го июня сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В воскресение, 23-го июня, с 10 до 15 часов будет закрыто движение по Левашовскому шоссе от 2,5 км до 7,5 км. Это путь от въезда к садоводству "Ветеран" до подъезда к дому № 20/2.

Через воскресение, 30-го июня, с 10 до 17 часов нельзя будет проехать по Легковой улице.

Движение по Левашовскому шоссе от 2,5 км до 7,5 км будет прекращено 3 и 4 июля с 10:30 до 13:30.

Ранее Piter.TV писал о том, что "Алые паруса" сделают проезд на отрезке ЗСД бесплатным.

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