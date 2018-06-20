Велопробег ограничит движение на Левашовском шоссе

Автомобилистам запретят пользоваться участком с 15:30 до 18:30.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали о новых ограничениях движения в разных районах Санкт-Петербурга.

В четверг, 25 апреля, с 15:30 до 18:30 автомобилистам запретят пользоваться участком Левашовского шоссе от 2-го километра (въезд к садоводству "Ветеран") до 8-го километра (дом №20). На дороге пройдет традиционной турнир велосипедистов.

Ранее Piter.TV писал об ограничениях на мосту Дружбы, где с 20 по 30 апреля ввели реверсивное движение в связи с ремонтными работами.

Фото: КРТИ