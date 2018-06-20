Дорожные работы ограничат движение по мосту Дружбы до 1 мая

С 20 по 30 апреля вводится реверсивное движение по мосту через Западный пролив Сайменского канала (мост Дружбы) автодороги "Скандинавия".

С 20 по 30 апреля вводится реверсивное движение по мосту через Западный пролив Сайменского канала (мост Дружбы) автодороги "Скандинавия". Скорость движения на этом участке дороги будет ограничена до 40 км/ч.

Ограничения связаны с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту. Кроме того, предстоит выполнить замену шести пришедших в ненормативное состояние мастичных деформационных швов расположенных на проезжей части и тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком.

Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства сообщает, что все работы с ограничением движения на мосту Дружбы планируется завершить до начала майских праздников.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: ru_travel - LiveJournal