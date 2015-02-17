Велосипедиста сбили на переходе во Фрунзенском районе

На месте происшествия появилась машина скорой помощи.

Авария с участием велосипедиста произошла во Фрунзенском районе Петербурга. На ДТП, в ходе которого легковой автомобиль въехал в молодого человека, обратили внимание пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Как сообщили очевидцы, утром 8 августа велосипедист проезжал на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц Димитрова и Бухарестской, однако водитель легковушки не затормозил.

Сбили велосипедиста на пересечении ул. Димитрова и Бухарестской. Велосипедист ехал на зелёный сигнал светофора, а водитель не затормозил. Парню здоровья, видели как отлетел – написали пользователи группы.

На месте происшествия появилась машина скорой помощи, информация о ДТП уточняется, устанавливаются детали случившегося.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что электросамокатчик погиб в ДТП на Арсенальной набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб