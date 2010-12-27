Велосипедист насмерть сбил пенсионера на Загородном проспекте

После содеянного молодой человек скрылся с места происшествия.

Полиция Петербурга разыскивает молодого человека, который сбил на велосипеде 74-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом пишут "Невские новости".

Инцидент произошел на Загородном проспекте. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Его экстренно увезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался, не приходя в сознание.

Горожан просят передать в полицию любую имеющуюся информацию по этому ДТП. Отмечается, что велосипедист может и не знать о последствиях случившегося, однако это не снимает с него ответственности.

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Фото: pixabay.com