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Пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте
Сегодня, 9:14
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Alena_Zinovieva

Пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте

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По предварительным данным, водитель плохо видел дорогу из-за дождя.

Вечером 16 сентября возле дома №1 по Новочеркасскому проспекту произошла авария. По словам очевидцев, автомобиль марки Honda сбил 68-летнюю женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость водителя из-за дождя. В результате наезда пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что на пересечении Лиговского проспекта с Прилукской улицей произошло тройное ДТП.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, наезд на пешехода, плохая видимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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