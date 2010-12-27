Пенсионерка попала под колеса иномарки на Новочеркасском проспекте

Вечером 16 сентября возле дома №1 по Новочеркасскому проспекту произошла авария. По словам очевидцев, автомобиль марки Honda сбил 68-летнюю женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость водителя из-за дождя. В результате наезда пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.
По факту случившегося ведется проверка.
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Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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