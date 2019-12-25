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Велосипедист из Петербурга нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib

Велосипедист из Петербурга нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских

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Свою вину мужчина не признал.

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к ответственности велосипедиста, который оказал неповиновение полицейскому. Об инцидента рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На прошлой неделе, 6 мая, Александр Федорищев ехал по перекрестку Гончарной и Полтавской улице на запрещающий сигнал светофора. Он проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться, но был задержан у дома №5 по Полтавской улице. Велосипедист отказался предъявить документы и попытался скрыться, но вновь был задержан. После этого мужчина вновь не захотел показывать документы. Нарушителя доставили в 76-й отдел полиции.

К Федорищеву были применены физическая сила, ему пришлось одеть наручники. 

Задержанный свою вину не признал. Он заявил о том, что правоохранители превысили свои полномочия, не представились и отрицательно к нему отнеслись, а также составили материал в связи с имеющейся у полицейских статистикой по составлению материалов. 

Петербуржцу назначили наказание в виде административного ареста на 5 суток. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы в апреле на 60% реже стали пользоваться платными парковками. 

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: велосипедист, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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