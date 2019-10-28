Велопробег перекроет движение в Петербурге 22 августа

Дорогие перекроют в Приморском районе.

Как стало известно, в субботу, 22 августа, из-за велопробега "Приморская восьмерка" скорректируют движение по дорогам Приморского района.

Ограничения продлятся всего несколько часов: с 8:30 до 11:30 утра.

Так, следует выбирать пути объезда по Дибуновской улице от дома 83 до улицы Савушкина. Помимо этого с 11:00 до 11:30 по ходу движения участников пробега будут закрывать улицу Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерную улицу до Оптиков, Оптиков до Мебельного проезда, в том числе перекроют дорогу в сторону Шуваловского проспекта, позже обратно по Шуваловскому в направлении от Мебельной до Оптиков, далее до Яхтенной улицы и до Богатырского проспекта.

Отмечается, что с девяти часов вечера пятницы, 21 августа, до 11:30 утра субботы, 22 августа, запрещено останавливаться и парковаться на Дибуновской улице от Липовой аллеи до Савушкина, 83.

Ранее мы писали, что Петербург поддержит рублем издательские проекты НКО.

Фото: pixabay