В Петербурге перекроют улицы в Приморском и Выборгском районах с 18 октября

Часть дорог в двух районах Петербурга перекроют почти на четыре месяца.

С 18 октября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения движения в Приморском и Выборгском районах. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Выборгском районе с 18 октября по 30 декабря движение транспорта будет ограничено на участке Крапивного переулка — от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. Причина — установка временного ограждения для проведения строительных работ.

В Приморском районе с 18 октября 2025 года по 14 февраля 2026 года полностью закроют движение по Школьной улице — от улицы Оскаленко до дома 16, литера А, включая перекресток с Шишмарёвским переулком.

Объехать перекрытие можно по улице Савушкина, Дибуновской улице, улице Академика Шимановского, Приморскому проспекту и Серебрякову переулку. В ГАТИ уточнили, что подрядчики обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов на всем протяжении ремонтных участков.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: freepik