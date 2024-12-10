На Московском и Невском проспектах перекрыли движение из-за марафона

В этом году марафон "Пушкин – Петербург" приурочен к 80-летию Великой Победы.

Утром в Северной столице стартовал традиционный легкоатлетический марафон "Пушкин – Петербург", что привело к временному перекрытию движения по ряду ключевых магистралей города. На Яндекс.Картах перекрытые участки отмечены черным цветом.

Согласно информации от организаторов, до 13:00 движение закрыто на Московском проспекте на участке от Обводного канала до набережной Фонтанки, включая съезд с Обводного канала. Также перекрыта набережная Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова, улица Зодчего Росси и площадь Островского.

До 14:00 будет закрыт Невский проспект от площади Островского до Дворцового моста. Английскую набережную планируют открыть в 14:30, а участок от Дворцового до Троицкого моста — в 15:30. Конногвардейский бульвар и Адмиралтейский проспект откроют в 14:30 вместе со всеми набережными Васильевского острова от Благовещенского моста до Тучкова. Мытнинская и Кронверкская набережные будут закрыты до 15:00.

В комитете по транспорту предупредили, что в связи с проведением марафона изменятся трассы 34 автобусных маршрутов. Полный список ограничений и альтернативные маршруты можно найти на официальном сайте городского комитета по транспорту.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прошёл третий командный марафон "Экиден" с рекордным числом участников.

Фото: pxhere.com