Три съезда на ЗСД временно закроют для движения

Ограничения будут действовать в ночное время с 30 на 31 июля.

В Санкт-Петербурге с 30 на 31 июля введут временные ограничения движения на трёх съездах Западного скоростного диаметра. Как пояснили в пресс-службе "Магистрали северной столицы", перекрытия связаны с проведением плановых дорожных работ.

Ограничения затронут съезд на Витебскую развязку с Западного скоростного диаметра в сторону Витебского проспекта, съезд на Витебскую развязку при движении с севера на юг, а также въезд с Витебской развязки на Западный скоростной диаметр в северном направлении, сообщили представители организации.

Работы запланированы на период минимальной транспортной нагрузки. Автомобилистам советуют заранее выбирать альтернативные маршруты и внимательно следить за дорожной обстановкой.

Ранее сообщалось, что "Надежда" пробила уже 1592 кольца тоннеля в направлении к станции "Каменка".

Фото: Piter.TV