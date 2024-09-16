В Петербурге прошёл третий командный марафон "Экиден" с рекордным числом участников

Он объединил 435 команд.

Сегодня на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялся старт третьего ежегодного командного марафона "Экиден", который собрал рекордные 435 команд из разных регионов России. Как сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, популярность этого необычного формата забега продолжает расти.

Особенность "Экидена" заключается в его командном формате: каждая из шести участников пробегает свой отрезок дистанции от 5 до 10 километров, что в сумме составляет классическую марафонскую дистанцию — 42 километра 195 метров. Победитель определяется по суммарному времени прохождения всех этапов командой.

Соревнование, зародившееся в Японии, становится все популярнее в России, объединяя профессиональных спортсменов и любителей бега. Нынешний марафон побил все предыдущие рекорды по количеству участников, что свидетельствует о растущей популярности здорового образа жизни и командных спортивных мероприятий в Северной столице.

Ранее Piter.TV сообщал, что игрок "Зенита" Луис Энрике заявил о желании вернуться в "Ботафого".

Видео: ВКонтакте / "ЭКИДЕН - командный марафон"