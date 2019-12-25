Петербург поддержит рублем издательские проекты НКО

Соответствующее постановление подписал губернатор.

В среду, 19 августа, стало известно, что губернатор Петербурга подписал постановление, по которому в 2020 году выделят субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются издательской деятельностью.

Средства пойдут на реализацию проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию исторических фактов о знаменательных событиях в истории страны и привлечение внимания к развитию социально-экономического, политического и культурного положения России и Петербурга. Отмечается, что отбирать проекты будут в девяти номинациях, среди которых: художественная, детская, научная и учебная литература.

Объем грантов в текущем году составит 10 миллионов рублей.

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