Петербургская биржа запустит торги акциями BMW и Henkel

Акции будут доступны с 21 августа.

Петербургская биржа объявила, что в скором времени начнутся торги акциями некоторых компаний из Германии. Так, акции будут доступны инвесторам уже с 21 августа.

Сообщается, что среди компаний будут представлены концерн BMW, производитель микросхем Infineon Technologies, фармацевтическая MERCK, а также производитель косметики и бытовой химии Henkel. Через несколько месяцев будут представлены торги еще 47 немецкий компаний.

Ранее мы писали, что эксперты утвердили смету второго этапа реставрации здания Биржи.

Фото: pixabay