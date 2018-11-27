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Петербургская биржа запустит торги акциями BMW и Henkel
Сегодня, 20:21
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smirenny

Петербургская биржа запустит торги акциями BMW и Henkel

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Акции будут доступны с 21 августа.

Петербургская биржа объявила, что в скором времени начнутся торги акциями некоторых компаний из Германии. Так, акции будут доступны инвесторам уже с 21 августа. 

Сообщается, что среди компаний будут представлены концерн BMW, производитель микросхем Infineon Technologies, фармацевтическая MERCK, а также производитель косметики и бытовой химии Henkel. Через несколько месяцев будут представлены торги еще 47 немецкий компаний. 

Ранее мы писали, что эксперты утвердили смету второго этапа реставрации здания Биржи.

Фото: pixabay

Теги: петербургская биржа, торги акциями
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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