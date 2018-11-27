Петербургская биржа запустит торги акциями BMW и Henkel

Петербургская биржа объявила, что в скором времени начнутся торги акциями некоторых компаний из Германии. Так, акции будут доступны инвесторам уже с 21 августа.
Сообщается, что среди компаний будут представлены концерн BMW, производитель микросхем Infineon Technologies, фармацевтическая MERCK, а также производитель косметики и бытовой химии Henkel. Через несколько месяцев будут представлены торги еще 47 немецкий компаний.
Ранее мы писали, что эксперты утвердили смету второго этапа реставрации здания Биржи.
Фото: pixabay
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