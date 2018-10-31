Эксперты утвердили смету второго этапа реставрации здания Биржи

Второй этап будет длиться 27 месяцев.

В среду, 19 августа, городская Главгосэкспертиза одобрила смету второго этапа реставрации здания Биржи и его приспособления для современности.

Так, более года назад, в мае 2019 года, ведомство рассматривало представленный повторно проект на второй этап реставрации. Документы были одобрены только сейчас. Отмечается, что крыша здания протекает, на фасаде трещины. Сам дом оседает неравномерно, стены цокольного этажа переувлажнены. Эксперты рекомендовали полностью заменить стропила портика над колоннадой и отремонтировать стропильную систему над основным зданием, а также проделать иные работы. Планируется воссоздать утраченные детали декора и интерьеры 1913 года, отреставрировать фонари и стропильную систему основного объема здания и интерьеры стилобата.

Стоимость работ оценивают в 1,6 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге намерены отремонтировать в 2021 году.

Фото: Википедия