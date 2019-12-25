Биржевой мост в Петербурге намерены отремонтировать в 2021 году

Тендер будет объявлен в обозримом будущем.

В ходе брифинга, посвящённого капитальному ремонту участка набережной реки Фонтанки, представитель дорожно-строительного предприятия "Мостотрест" поделился с Piter.tv информацией о предстоящем ремонте Биржевого моста. Мероприятие состоялось 19 августа.

Тендер на ремонт Биржевого моста может быть разыгран к концу 2020 года. Это значит, что уже в 2021 году начнется капитальный ремонт моста с последующем его перекрытием. Сроки проведения ремонтных работ пока не установлены, однако такие реставрации, как правило, длятся не более года.

Ранее "Мостотрест" сообщил об истинном назначении мешков под Зеленым мостом. У пользователей социальных сетей появились вопросы к увиденному.

Фото: Piter.tv