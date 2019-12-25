"Мостотрест" сообщил об истинном назначении мешков под Зеленым мостом

У пользователей социальных сетей появились вопросы к увиденному.

Пользователи социальных сетей увидели фотографию, на которой под Зеленым мостом в центре Петербурга были замечены мешки с неизвестным содержимым. В публикации 13 августа группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи предположили, что это могут быть остатки неутилизированного мусора, оставшегося после ремонта переправы.

Позже стало известно о позиции "Мостотреста" по данному вопросу. В пресс-службе предприятия уточнили, что в мешках находится пескоцементная смесь, а уберут их после проведения дноукрепительных работ. Они запланированы на конец года.

Ранее мы сообщали о том, что с Зеленого моста спустя год сняли ограничения для движения пешеходов и транспорта.

Реконструкция стала первым масштабным ремонтом для переправы с начала XX века. Она была необходима потому, что мост через реку Мойку с современными нагрузками и в целом находился в неудовлетворительном состоянии.

В результате ремонта было усилено не только пролетное строение, но и отреставрированы элементы декора. Некоторые из них ― торшеры-фонари ― вернутся на мост осенью после окончания дноуглубительных работ.

Работы начались в июле 2019-го года.

Фото: vk.com/spb_today