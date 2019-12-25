  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Мостотрест" сообщил об истинном назначении мешков под Зеленым мостом
Вчера, 22:12
122
mook1

"Мостотрест" сообщил об истинном назначении мешков под Зеленым мостом

0 0

У пользователей социальных сетей появились вопросы к увиденному.

Пользователи социальных сетей увидели фотографию, на которой под Зеленым мостом в центре Петербурга были замечены мешки с неизвестным содержимым. В публикации 13 августа группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи предположили, что это могут быть остатки неутилизированного мусора, оставшегося после ремонта переправы. 

Позже стало известно о позиции "Мостотреста" по данному вопросу. В пресс-службе предприятия уточнили, что в мешках находится пескоцементная смесь, а уберут их после проведения дноукрепительных работ. Они запланированы на конец года. 

Ранее мы сообщали о том, что с Зеленого моста спустя год сняли ограничения для движения пешеходов и транспорта.

Реконструкция стала первым масштабным ремонтом для переправы с начала XX века. Она была необходима потому, что мост через реку Мойку с современными нагрузками и в целом находился в неудовлетворительном состоянии.

В результате ремонта было усилено не только пролетное строение, но и отреставрированы элементы декора. Некоторые из них ― торшеры-фонари ― вернутся на мост осенью после окончания дноуглубительных работ.

Работы начались в июле 2019-го года. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: зеленый мост, мостотрест, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии