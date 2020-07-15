С Зеленого моста спустя год сняли ограничения для движения пешеходов и транспорта

Мост капитально отремонтировали впервые за почти 100 лет.

В Петербурге завершился капитальный ремонт Зеленого моста. Ограничения в движении для пешеходов и автомобилей сняли, передал корреспондент Piter.TV.

Реконструкция стала первым масштабным ремонтом для переправы с начала XX века. Она была необходима потому, что мост через реку Мойку с современными нагрузками и в целом находился в неудовлетворительном состоянии. В результате ремонта было усилено не только пролетное строение, но и отреставрированы элементы декора. Некоторые из них ― торшеры-фонари ― вернутся на мост осенью после окончания дноуглубительных работ.

Работы начались в июле 2019-го года. Заказчиком выступило СПб ГБУ "Мостотрест", а подрядчиком ― АО "ПО" Возрождение". Стоимость работ составила 497,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV выяснил, что Каменноостровский и Ушаковский мосты потеряли "лавры" на перильном ограждении.

Видео и фото: Piter.TV