Эрмитаж выделит на реставрацию здания Биржи 323 млн рублей

Подрядчика выберут 23 ноября.

Государственный музей Эрмитаж объявил конкурс по поиску подрядчиков для реставрации здания Биржи на Васильевском острове Петербурга. Данная информация появилась на сайте госзакупок 31 октября.

Рассмотрение заявок продлится до 16 ноября текущего года. Победителя конкурса объявят 23 ноября. Чтобы памятник архитектуры был как новенький Эрмитаж готов заплатить до 323 млн рублей. Подрядчик должен будет восстановить фасады здания, отреставрировать стилобат, починить кровлю и привести в порядок инженерные сети.

Напомним, что здание Биржи начали реставрировать еще в 2016 году. Поскольку объем работ достаточно большой, реставрацию разделили на этапы. В общей сложности восстановление здания обойдется в 2 млрд рублей.

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