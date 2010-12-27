Велопробег в Купчино ограничит движение транспорта в субботу

Автомобилисты не смогут проехать по нескольким улицам города в течение 40 минут.

В предстоящую субботу, 14 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга состоится массовый велопробег "Велокупчино-2019". В связи с этим будут введены временные ограничения в движении автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)

В этот день в период с 15 часов до 15:40 будет закрыто движение по Пражской улице от дома №39 до улицы Турку. Также нельзя будет проехать по улице Турку от дома №31 до бокового проезда вдоль Бухарестской улицы. Движение перекроют и на боковом проезде вдоль Бухарестской улицы от дома №8/1 до дома №13/1 по улице Турку. Автомобилистов просят быть внимательнее при выборе маршрута.

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