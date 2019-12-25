Съезд с ЗСД на Планёрную улицу ограничат на время велопробега "Приморская восьмёрка"

В компании компании "Магистраль Северной столицы" посоветовали альтернативные варианты построения маршрутов.

В субботу, 27 августа, на съезде велопробег "Приморская восьмёрка" на час ограничит движение на съезде с ЗСД на Планёрную улицу. Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

Проезд будет недоступен с 11:00 до 12:00 в связи с перекрытием Планерной улицы на пересечении с Богатырским проспектом на время мероприятия.

В компании автомобилистам посоветовали воспользоваться съездом с ЗСД на Богатырский проспект.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт на петербургской дамбе ограничит движение на внутреннем кольце КАД.

Фото: Велопробег Приморская восьмёрка (Мария Алексеева)