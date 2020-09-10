Ремонт на петербургской дамбе ограничит движение на внутреннем кольце КАД

Работы будут проходить круглосуточно до 19 сентября.

В связи с проведением ремонта на петербургской дамбе, на правой полосе внутреннего кольца КАД введены ограничения, которые продлятся до 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Речь идёт об участке с 137 по 140 км дамбы. Там в круглосуточном режиме проходит восстановление дождеприемных лотков.

В учреждении предупреждают автомобилистов о необходимости сохранять бдительность, следовать указаниям временных дорожных знаков и заранее перестраиваться в полосы, свободные для движения.

Ранее мы сообщили о том, что на 10 дней ограничат движение в центре Петербурга из-за празднования Дня флага.

Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации