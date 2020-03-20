На 10 дней ограничат движение в центре Петербурга из-за празднования Дня флага

Также с 18 августа по 27 августа включительно нельзя будет проехать по Исаакиевской площади.

В течение 10 дней, с 18 по 27 августа, ограничат движение в центре Петербурга. Это связано с проведением фестиваля "Три цвета Российского стяга", посвящённого Дню флага, передают в ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

В четверг, 18 августа, с 00:00 до 23:59 21 августа запретят остановку транспорта на Исаакиевской площади. Также с 18 августа по 27 августа включительно нельзя будет проехать по Исаакиевской площади. Помимо этого, остановку запретят с 00:00 18 августа до 23:59 27 августа на Казанской улице от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко и в переулке Антоненко.

Ранее стало известно, почему закрывалась эстонско-российская граница у Нарвы. В общей сложности движение было закрыто около 6 часов.

Фото: Piter.tv

