Великобритания расширила санкции против России

Власти Великобритании расширили санкционный список против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Форин-офиса.

Отмечается, что список увеличили на 297 позиций. В него попали 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов. По словам пресс-службы британского МИД, новый санкционный пакет стал самым большим за последние четыре года. В список вошли пять российских предпринимателей и два сотрудника Росатома, Почта Банк, "Транснефть", а также 142 компании из ОАЭ.

Всего в рамках антироссийских санкций Великобритания ввела ограничения в отношении трех тысяч физических лиц, компаний и судов. Все их активы на территории Соединенного Королевства подлежат заморозке, вести с ними деятельность запрещается.

Ранее Песков назвал продление американских санкций автоматическим решением.

Фото: pxhere.com