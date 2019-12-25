Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Рааб отметил, что эти действия РФ не были частью компании по вмешательству в демократические процессы.

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году. С заявлением выступил Глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Он считает, что во время парламентских выборов Россия распространяла документ, который компрометировал правящую Консервативную партию. В нём содержалась тайна торговых переговоров между Великобританией и Соединёнными Штатами.

Рааб отметил, что эти действия РФ не были частью компании по вмешательству в демократические процессы.

Ранее глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом.