В Великобритании родилась девочка с сердцем снаружи грудной клетки

Девочка вопреки прогнозам выжила. Ей провели операцию и поместили сердце на положенное место.

22 ноября в Великобритании родилась малышка, у которой сердце находилось на поверхности грудной клетки.

Врачи увидели патологию еще на раннем сроке беременности и предложили родителям сделать аборт. Так как шансы на выживание были слишком малы - всего 10 %. Но 31-летняя мать и ее 43- муж решили оставить малышку и надеялись на благополучный исход. Это первый случай в медицине, когда с такой патологией ребенок появился на свет живым.

22 ноября путем кесарева сечения малышка появилась на свет на радость папе и маме. Девочку сразу поместили в стерильный пакет, и две недели она провела в реанимации. Врачи ждали, пока новорожденная чуть окрепнет. На днях ей провели уникальную операцию, которая проходила в три этапа. В ней участвовали 50 различных специалистов. Девочке поместили сердечко в грудную клетку на положенное место. Хотя малышка находится еще под наблюдением медиков, врачи и родители настроены оптимистично.

Папа с мамой дали девочке имя Ванилопа, в честь героини мультфильма "Ральф". Ванилопа отличалась настойчивостью, упорством и жизнелюбием.

Видео: YouTube/Guardian News