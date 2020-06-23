Великая Отечественная война: как сейчас молодежь воспринимает подвиг советского народа, выясняем с профессором Политеха Сергеем Куликом

Наш разговор посвящен 75-летию Победы и Дню памяти скорби 22 июня. Мы обсудили особенности современного восприятия темы войны у нации, и, в особенности, у молодежи. Сергей Владимирович расскажет про "белые пятна" в истории и многое другое.

Сергей Владимирович, зачем сейчас гражданам России, особенно молодым, помнить о Великой Отечественной войне? Какая ценность в этом знании? Война для России – культ?

Вы знаете, это, конечно, не наш культ. Проблема эта имеет мировую территорию охвата. Ведь весь современный мир выстроен по итогам Второй мировой войны: Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, решения, принятые в Вашингтоне и так далее. Все это сформировало современную геополитическую картину мира.

Ведь еще на конференции в Ялте, Сталин в своей последней речи говорил, что рано или поздно появятся люди, желающие пересмотреть итоги Войны. Поэтому тут все завязано на памяти. Не зря в целом ряде стран возникли целые институты национальной памяти. В них отрабатываются современные политические интересы.

Так в чем, все-таки, ценность этой памяти?

Для нашей страны Война все равно стала особенным местом в истории: мы выстрадали ее. Россия потеряла каждого седьмого человека. Белоруссия потеряла каждого четвертого. Поэтому память должна сохранятся и для национального самосознания и гордости. Однако главная причина – "не позволим повторить войну". Вот это самое важное.

Что еще историки могут "откопать" в Великой Отечественной? Ведь сейчас "хронологический скелет" тех событий уже известен досконально. Какие знания о Войне сейчас ценны для историков?

Знаете, в любой момент может прийти историк и взорвать этот устоявшийся концепт. Конечно, общая хронология известна, и она принципиально уже не будет пересматриваться. Однако сейчас уже молодое поколение смотрит на эту проблему намного шире. Это не ревизия, не исторический передел. Однако много молодежи сейчас уделяет внимание именно бытописанию, образам или дневникам людей. Сейчас это интересно.

Давайте поподробнее остановимся на молодом поколении. У вас, как у преподавателя, есть постоянный контакт с молодежью: как они воспринимают Войну, и в чем кардинальное отличие нашего поколения от вашего?

Мы в этом году (преподаватели кафедры) провели анонимный опрос среди наших студентов – как хорошо они знают Великую Отечественную войну. И знаете, детали они знают хуже. При этом они все равно подчеркивают весь героизм. Даже свои примеры приводят. Однако, в их поколении войну пережили уже даже не деды, а прадеды и прабабушки. Так что какие к ним могут быть претензии. К тому же в школе стало намного меньше уроков истории, а материалов о войне так вообще с гулькин нос. В вузах историю так же преподают в сокращенном варианте. Но общее представление у них все равно такое – наши солдаты освободители и герои.

А можно уточнение – на чем зиждется их убежденность в героизме советских солдат, если они не знают детали?

Знаете, мое поколение росло вместе с ветеранами. Мы впитывали знания о войне органично. А их впечатление уже держится на отголоске – кто-то из родителей, возможно, упомянул о войне. Однако сейчас есть уже фильмы, книги. Через них молодежь и получает эти знания. Ну и мы, на нашей кафедре стараемся общаться и рассказывать нашим студентам о войне.