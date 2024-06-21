Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

Светлана Петренко рассказала о проведенном расследовании.

Тверской областной суд признал выявленные преступления немецких нацистов, в том числе массовые убийства жителей, произошедшие на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета РФ.

Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах в Калининской (ныне Тверской области) в отношении не менее 64 651 советского гражданина, и военнопленными, проходящими военную службу в Красной армии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. судья на заседании

Напомним, что местная Прокуратура 22 апреля подала в областную судебную инстанцию исковое заявление о признании геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ. Первое заседание по делу состоялось 27 мая. Известно, что в оккупированных на протяжении почти 36 месяцев пособники Германии и немцы разрушали города и села, ликвидировали гражданское население и захваченных в плен красноармейцев. Указанные территории по плану Берлина должны были стать частью рейхскомиссариата "Москва". Однако в ходе контрнаступления Красной армии в декабре 1941 года - феврале 1942 года часть земель была зачищена от армии противника. Полное освобождение региона зафиксировано в июле 1944 года. За время оккупации убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней более 64 тысяч мирных граждан и военнопленных.

Мужчина задержан за развращение девочки-подростка на детской площадке в Москве.

Фото и видео: Следственный комитет России