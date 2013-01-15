Мужчина задержан за развращение девочки-подростка на детской площадке в Москве

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого иностранца под стражу.

Государственное обвинение ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней, произошедшего в северо-западной части российской столицы. Известно, что Бутырским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Республики Таджикистан. Иностранец подозревается по части 1 статьи 135 УК РФ за развратные действия. Следствие полагает, что вечером 19 июня 2024 года фигурант находился на детской площадке в Москве, где совершил противоправные действия в отношении 15-летней девочки.

В кратчайшие сроки установлен и задержан мужчина, причастный к совершению данного преступления. С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время мигрант проверяется на соблюдение российского законодательства, по месту его прибывания проводится обыск. Следствие просит суд заключить мужчину под стражу.

СК РФ установил причастность 131 боевика из банды Басаева к делу о нападении на Ингушетию.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК