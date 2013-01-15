СК РФ установил причастность 131 боевика из банды Басаева к делу о нападении на Ингушетию

Светлана Петренко раскрыла подробности расследования.

В российском надзорном ведомстве установили причастность 131 боевика из банды Шамиля Басаева к нападению на Ингушетию в 2004 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она напомнила о том, что жертвами трагедии стали 78 человек.

В рамках расследования уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица. пресс-служба СК РФ

Из указанного количества подозреваемых 68 человек уже осуждены за участие в преступной банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих. Злоумышленники приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненные сроки. Следователи подчеркнули, что в отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено из-за их гибели - мужчин ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления, а еще 11 лиц объявлены в розыск.

В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России