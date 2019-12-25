Ведущий шоу "Маска" заявил, что Змея выжила всех конкуренток

Ведущий шоу "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров по традиции вышел в прямой эфир в Instagram, чтобы пообщаться с поклонниками проекта. В этот раз он раскрыл возможный исход финала.
По словам Макарова, Змея выжила всех конкуренток, поэтому финал шоу может оказаться мужским.
"В прошлом сезоне в финале было три прекрасные половины человечества и был один мужчина – это Лев. А в этом сезоне у нас осталась только Змея. То есть в этом сезоне мужики поднапряглись, показали свой хороший вокал, и поэтому они вырвались в лидеры", - поделился своими мыслями Макаров.
При этом гадать, кто именно останется в финале, ведущий не стал. Он заявил, что в шоу все ситуативно. Артист может выбыть из-за номера, который ему достался.
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Фото: ntv.ru
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