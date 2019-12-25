Певица Ирина Дубцова скрывалась под образом Единорога в шоу "Маска"

Жюри смогли угадать ее еще до снятия маски.

В новом выпуске шоу "Маска" на НТВ рассекретили еще одного персонажа. Оказалось, что под образом Единорога скрывалась певица Ирина Дубцова.

Члены жюри смогли угадать, кто поет в костюме Единорога, еще до снятия маски. Дубцова исполнила песню Ларисы Долиной "Стена", где выдала свою манеру и тембр.

На одной сцене с Единорогом на вылет стояли Белый Орел и Крокодил. Зрителям удалось спасти Крокодила, а жюри решили оставить Белого Орла.

Ранее ведущий шоу "Маска" на НТВ раскрыл всю правду о проекте.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ