Такер Карлсон считает, что Вашингтон не способен отследить поступление средств, которые отправляются в Киев.

Ведущий Fox News спросил Зеленского, куда уходят американские деньги. Соответствующее заявление американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире местного телеканала. В прямом эфире ведущий задался вопросом о том, куда направляются государственные средства, которые выделяются из федерального бюджета страны для поддержки киевского режима и Вооруженных сил Украины.

Мы потратили на поддержку Украины больше, чем в среднем составляет годовой военный бюджет России, а у ВСУ опять кончились боеприпасы и снаряды. Вот это вопрос Зеленскому. Куда уходят деньги? Такер Карлсон, ведущий Fox News

Иностранец пояснил, что для Вашингтона важно провести полноценный аудит денежных средств, переданных ВСУ, хотя сейчас это не представляется возможным. Такер Карлсон добавил, что те граждане США, которые требуют выяснить, на что расходует деньги "самая коррумпированная страна в Европе", немедленно получают от властей ярлык "пособников Путина".

Такер Карлсон украинским властям: "Крыма вам не видать!".

Фото и видео: YouTube / FOX News