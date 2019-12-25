Вечером в среду на улице Рубинштейна заметили очередь в "Макдональдс"

На дверях администрация разместила пояснительную записку с правилами работы в новогодние каникулы.

Вечером в среду, 30 декабря, очевидец поделился с редакцией Piter.TV наблюдением: на улице Рубинштейна люди выстроились в очередь в "Макдональдс".

Вероятно, очередь обусловлена ограничительными мерами, принятыми Смольным в новогодние каникулы. На дверях администрация разместила пояснительную записку с новыми правилами работы.

Напомним, что в Петербурге на пять дней закрылись заведения общепита. Ограничения не действуют в отношении служб доставки и для заведений, работающих на вынос. Работать также могут производственные столовые и общепит на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Фото: Piter.TV