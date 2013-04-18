Вечером в пятницу загорелись двигатели двух автомобилей в Петербурге

В обоих пожарах обошлось без пострадавших.

Вечером в пятницу, 12 ноября, в Петербурге в разных районах загорелись иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Первым загорелся гараж в Московском районе, где внутри находился автомобиль. Возгорание произошло в 19:17 у дома 1 по 4-му Предпортовому проезду. В гараже выгорели 3 квадратных метра, а в легковом автомобиле обгорели моторный отсек и салон. Добавим, что очевидцы самостоятельно потушили пожар до прибытия спасателей.

Позднее, в 21:23, аналогичное возгорание случилось в Приморском районе у дома 10 по проспекту Испытателей. В легковом автомобиле "Фольксваген Поло" сгорел моторный отсек. Спасатели справились с огнем за 20 минут.

В обоих пожарах обошлось без пострадавших.

Ранее в Петербурге пенсионеры получат персональные приглашения на вакцинацию.

Фото: Piter.tv

