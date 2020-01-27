В Петербурге пенсионеры получат персональные приглашения на вакцинацию

Председатель комитета добавил, что на сегодняшний день привита половина из 1,28 миллиона пожилых людей проживающих в Петербурге.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что петербуржцев старше 60 лет будут индивидуально приглашать на проведение вакцинации от коронавируса.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, подобная работа уже проводилась ранее, в поликлиниках появились собственные базы данных, в которых указано, кто был вакцинирован, кто переболел, кто ревакцинировался. Кроме этого, медики обзванивали пациентов с хроническими заболеваниями. Эту работу они планируют повторить.

Председатель комитета добавил, что на сегодняшний день привита половина из 1,28 миллиона пожилых людей в Петербурге. Хронические заболевания в анамнезе имеют 1,9 миллиона человек. Эта информация находится у участковых врачей, которые будут проводить профилактическую работу по вакцинации.

Ранее в ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов. Эксперты призвал граждан заранее обращаться к ПФР перед наступлением пенсионного возраста.

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