Эксперты призвал граждан заранее обращаться к ПФР перед наступлением пенсионного возраста.

В ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов. Будущие пенсионеры могут обратиться в региональные органы Пенсионного фонда для проведения предварительной оценки собственных прав. Такая ситуация позволит гражданам избежать задержке по назначенным выплатам.

Заблаговременная работа осуществляется в отношении предпенсионеров - застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию по старости возникает в течение ближайших пяти лет. пресс-служба ПФР по Камчатке

Эксперты уточнили, что предпенсионеру необходимо предоставить в ПФР пакет документов, подтверждающих его права. После этого специалисты оценят правильность оформления документов, а также проанализируют существующие льготы и достоверность сведений, предоставленных клиентом. Если в ПФР заметят нехватку каких-либо документов (справки о периодах работы, учебы или сведений о зарплате, другое), то сотрудники смогут самостоятельно сделать запрос в архив или другие организации. После этого данные будут внесены в лицевой счет гражданина.

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Фото: Piter.tv