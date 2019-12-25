Эксперты прокомментировали повышение минимальной пенсии в Москве

Эксперты отметили, что размер пенсии в столице сильно отличается от общероссийского.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписан постановление о повышении минимальной пенсии в столице с городской доплатой. Теперь она составляет 21193 рубля. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Средняя пенсия по России — 16789 рублей, в 2022 году она вырастет до 18521 рубля. Получается, что московская пенсия на 15% выше средней общероссийской. Эксперты отметили, что если из расчета среднего по РФ размера пенсии исключить Москву, то разница станет еще больше, так как в столице проживают 7% российских пенсионеров.

Также авторы Telegram-канала сравнили прожиточный минимум пенсионера в разных регионах. В Москве он на 3 тысячи рублей больше общероссийского. Таким образом, жизнь там на 32% дороже, чем в среднем по России.

Числа напоминают, насколько актуальна для страны задача ускорения социально-экономического развития российской глубинки, где живёт глубинный народ. подвели итоги эксперты.

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