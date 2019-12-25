В городе будет дежурить 71 бригада Водоканала.

Вечером в Петербурге выпадет более 80% от месячной нормы осадков: в городе будет дежурить 71 бригада Водоканала. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 2 августа, с 17:00 в городе пройдут ливневые дожди с порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, за несколько часов выпадет более 80 % от месячной нормы осадков. Дожди продолжатся и ночью 3 августа.

Петербургский Водоканал в связи с предупреждением усилил работу аварийных бригад. Для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления все бригады оснащены специализированной водоотливной техникой. 71 бригада Водоканала обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заблаговременно готовится к выпадению сверхнормативных осадков.

Также вечером 2 августа в Ленобласти ожидаются сильные дожди.

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