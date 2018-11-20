  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечером на Дворцовом мосту включат красную подсветку в честь китайского Нового года
Сегодня, 12:05
146
lesjasap

Вечером на Дворцовом мосту включат красную подсветку в честь китайского Нового года

0 0

Петербуржцы отпразднуют Новый год опять. На этот раз - по Восточному календарю.

В Петербурге вечером 4 февраля Дворцовым мост окрасится в красный цвет. На переправе зажгут декоративные огоньки в честь празднования Китайского Нового года. Напомним, что в этом году представители Поднебесной отмечают Новый год по Восточному календарю 5 февраля.

Технические специалисты рассказывают, что увидеть украшение можно будет уже с половины шестого вечера. Однако, мероприятие может на полчаса задержаться: оно будет зависеть от погодных условий.

Стоит добавить, что подобная традиция проводится в Петербурге уже шестой год. Председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев рассказал, что ежегодно приходится менять день включения подсветки из-за плавающего графика праздника. Согласно правилам, Новый год в Китае празднуют через два новолуния после зимнего солнцестояния.

Напомним, что массовая драка на дороге в Кудрово попала на видео.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: дворцовый мост, китайский новый год, красная подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий