Вечером на Дворцовом мосту включат красную подсветку в честь китайского Нового года

Петербуржцы отпразднуют Новый год опять. На этот раз - по Восточному календарю.

В Петербурге вечером 4 февраля Дворцовым мост окрасится в красный цвет. На переправе зажгут декоративные огоньки в честь празднования Китайского Нового года. Напомним, что в этом году представители Поднебесной отмечают Новый год по Восточному календарю 5 февраля.

Технические специалисты рассказывают, что увидеть украшение можно будет уже с половины шестого вечера. Однако, мероприятие может на полчаса задержаться: оно будет зависеть от погодных условий.

Стоит добавить, что подобная традиция проводится в Петербурге уже шестой год. Председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев рассказал, что ежегодно приходится менять день включения подсветки из-за плавающего графика праздника. Согласно правилам, Новый год в Китае празднуют через два новолуния после зимнего солнцестояния.

Напомним, что массовая драка на дороге в Кудрово попала на видео.

Фото: Piter.tv