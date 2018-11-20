Массовая драка на дороге в Кудрово попала на видео

Свидетели событий оказались не удивлены решением конфликта: подобные представления оказались нередки в Кудрово.

В воскресенье в Кудрово местные жители засняли драку водителей. Очевидцы отметили, что для района подобные дорожные конфликты становятся нередким зрелищем. Пользователи социальных сетей отметили, что массовые разборки постепенно превращают Кудрово в местное гетто.

Обычное гетто, обычные разборки прокомментировал один из петербуржцев

На видео заметно, что несколько мужчин нападают друг на друга. на данный момент подробности инцидента, как и причины, неизвестны. Оппонентов не смутило то, что они перекрывают собой проезжую часть, а вокруг разбросаны снежные массы, в которые запросто можно упасть и травмироваться.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб